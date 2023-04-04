RAMAZAN İMSAKİYE
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Moskova'daki Suriye konulu toplantıdan "istişarelere devam" mesajı çıktı

Moskova'daki Suriye konulu toplantıdan "istişarelere devam" mesajı çıktı
04.04.2023 19:23

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Türkiye, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantıda taraflar istişarelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 3-4 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirildi.

Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı

Taraflar, müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele alırken, her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi.

Bu bağlamda, taraflar istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık etti.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı

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