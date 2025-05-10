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MİT’ten siber çete operasyonu
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MİT’ten "siber çete" operasyonu

Giriş Tarihi: 10.05.2025 11:04:04

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kritik bir operasyona imza attı. Sahte baz istasyonu kurarak vatandaşların iletişim verilerini ele geçiren ve siber casusluk faaliyeti yürüten yabancı uyruklu 7 kişilik bir şebeke çökertildi. Çin menşeli cihazlarla kurumsal firmaların kimliğine bürünerek sahte SMS'lerle kullanıcıları tuzağa düşüren şüpheliler, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa ve Yalova'da çok sayıda kişiyi hedef aldı. Toplanan iletişim ve kişisel verilerin Çin merkezli sunuculara aktarıldığı, bazı vatandaşların bu yöntemle kredi kartı bilgilerini paylaştığı belirlendi. "Patron" kod adlı kişinin yönettiği ağın kullandığı cihazların ise İstanbul'da faaliyet gösteren Çinli bir şirketten temin edildiği ortaya çıktı. Şüpheliler, MİT'in saha ve teknik unsurlarıyla yürüttüğü takip sonucu suçüstü yakalanarak tutuklandı.

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