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MHP’den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: 100 yılın fırsatı ortaya çıktı
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MHP'den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: "100 yılın fırsatı ortaya çıktı"

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 17:46 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 17:46

MHP lideri Devlet Bahçeli, 1 Ekim’de DEM Parti eş başkanlarıyla görüşerek teröristbaşı Öcalan’a PKK’ya silah bırakma çağrısı yapması için mesaj göndermişti. Dün İmralı’da Öcalan’la görüşen DEM Partili heyet, Öcalan’ın "Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMM'dir. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını aktardı. İmralı ziyaretini değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise, "Türkiye çok önemli bir aşamaya geldi, 100 yılın fırsatı ortaya çıktı" diyerek, huzurlu ve refah içinde bir Türkiye inşa etme fırsatını vurguladı.

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