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MHP Lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
28.05.2023 21:14 - Son Güncelleme: 28.05.2023 21:20

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2. tur seçim sonuçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir" dedi. Bahçeli, "Küresel lobi, çıkarcı, eyyamcılar, entrikacılar, provokatörler, tefeciler, bankerler, ABD'sinden AB'ye kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş Çanakkale ruhunu, milli mücadele duruşunu aşamamışlardır" ifadelerini kullandı.

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