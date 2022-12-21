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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan A Haber'e özel açıklamalar

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan A Haber'e özel açıklamalar
21.12.2022 12:08

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Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası adaylık kavgasının kızıştığı 6'lı masanın içine düştüğü durumu değerlendiren Akçay, "İç işlerime karışma" kriziyle ilgili, "Meral Akşener'in yaptığı adaylık borsası oluşturmaktır. 6'lı masa aday çıkaracak gibi durmuyor." dedi. Kılıçdaroğlu'na karşı bir kumpas kurulduğunu belirten Akçay, "Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu'nu aday yapma isteği net." ifadelerini kullandı. Akçay, terörün siyasi ayağı HDP'nin 6'lı masayla iş birliği yaptığını sözlerine ekledi.

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