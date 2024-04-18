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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024, 12:19 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024, 12:19

MGM UYARDI! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağmur geliyor! Toz taşınımı etkisini azaltacak mı?

Meteoroloji son hava durumu tahminini yayınladı. Son değerlendirmeye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken perşembe günü birçok bölge için yağışlı geçecek. Bir süredir Anadolu'da etkili olan sağanak ve gömk gürültülü yağış, yurdun kuzeybatısında da etkili olacak. Öte yandan yağış uyarısının yanı sıra Karadeniz, Marmara ve Ege bölgeleri için de fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan iklim bilimci Prof. Dr. Barboros Gönençgil anlattı.

HAVA DURUMU | Kış geri geliyor! Haritanın tamamı yağışlı! Fırtına uyarısına dikkat! Meteoroloji tek tek duyurdu!
HAVA DURUMU | Kış geri geliyor! Haritanın tamamı yağışlı! Fırtına uyarısına dikkat! Meteoroloji tek tek duyurdu!

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