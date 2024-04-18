Meteoroloji son hava durumu tahminini yayınladı. Son değerlendirmeye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken perşembe günü birçok bölge için yağışlı geçecek. Bir süredir Anadolu'da etkili olan sağanak ve gömk gürültülü yağış, yurdun kuzeybatısında da etkili olacak. Öte yandan yağış uyarısının yanı sıra Karadeniz, Marmara ve Ege bölgeleri için de fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan iklim bilimci Prof. Dr. Barboros Gönençgil anlattı.