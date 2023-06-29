Meteoroloji'den 29 Haziran Perşembe günü son hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Bartın, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve İstanbul için sarı kodlu uyarı yayınladı. 29 Haziran Perşembe günü bu illerde kuvvetli sağanak yağışların beklendiği kaydedildi.

29 Haziran'da İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji, "Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında buludu.

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın kuzeydoğusu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

29 HAZİRAN PERŞEMBE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık