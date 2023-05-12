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Mesut Özil'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek! "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir"

Mesut Özil'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek! "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir"
12.05.2023 16:59

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Efsane futbolcu Mesut Özil, resmi Twitter hesabından "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir" başlıklı bir paylaşımda bulunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

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Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"GERÇEĞİ GÖRMEK, DOĞRU KARARLAR VERMEKTİR"
Başkan Erdoğan'ın bir konuşmasın kesit paylaşan Özil, paylaşımına, "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir. Değerini bil" notunu düştü.

Öte yandan Özil gün içindeki paylaşımında Başkan Erdoğan'ın gençlerin sorularını yanıtladığı programın tanıtım videosunu alıntılayıp "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz" paylaşımında bulunmuştu.

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