Mersin Limanı’nda konteyner operasyonu 44 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda bir konteynerde 44 düzensiz göçmen yakalandığını, gözaltına alınan 13 göçmen kaçakçısından 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya'ya gidecek olan konteynerde 44 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Çalışmalar sonrası 13 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı ve bunların 9'unun tutuklandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mersin Limanı'nda gemiye yüklenerek İtalya'ya gidecek olan ve bir tır garajında bekletilen konteynere Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda yakalanan şahısların sorgulaması sonucu, bu yabancıların daha önce ülkemize gelip, düzensiz göçmen durumuna düşmüş oldukları tespit edildi."

"Türkiye göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."