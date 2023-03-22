Meral Akşener yine tükürdüğünü mü yalıyor? 2018’deki CHP ve HDP sözleri yeniden gündem oldu

6'lı koalisyonun yaşadığı krizlere bir yenisi daha eklendi! Büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP de bugün duyurduğu karar ile destek vereceğini duyurmuş oldu. Bu gelişme sonrası gözler "HDP masada olursa biz kalkarız" diyen Meral Akşener'e çevrildi. Öyle ki milliyetçi tabandan çekinerek HDP'ye karşı söylemler söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dediği gibi masadan kalkacak mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında yaşandığı gibi tükürdüğünü mü yalayacak?