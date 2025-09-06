PODCAST CANLI YAYIN

Malatya'da 300 bininci konut teslim edildi! Bakan Kurum: "Her şey yeniden başlıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da düzenlenen “300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Her an, umutlarımız yeniden yeşeriyor; karanlık yerini yeniden aydınlığa bırakıyor, baharı müjdeleyen 300 bin çiçek daha açıyor. Tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor. Tüm bu yuvaları insanlık tarihinin en asil milleti olan Türk milleti tamamlamıştır. Baktığınız tüm bu haneleri 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz; yani Türkiye’nin görünmez kahramanları tamamlamıştır. İçimizi ısıtan tüm bu güzellikleri; büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti tamamlamıştır; Türkiye Yüzyılı’nın mimarı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tamamlamıştır” dedi.

