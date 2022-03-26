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Levent Gültekin'in "Partinin parası nereden geliyor?" diye sorduğu Muharrem İnce'den fondaş Halk TV'ye "hodri meydan"

Levent Gültekin'in "Partinin parası nereden geliyor?" diye sorduğu Muharrem İnce'den fondaş Halk TV'ye "hodri meydan"
26.03.2022 14:06 - Son Güncelleme: 26.03.2022 14:06

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CHP tarafından fonlandığı bilinen ve demokrasi söylemlerinin havada uçuşmasına rağmen CHP'ye muhalif isimlerin ekrana çıkarılması yasak olan Halk TV'nin yorumcusu Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "6'lı masayı dağıtmaya çalıştığını" öne sürerek 'iktidardan para alıyor olabileceğini' iddia etti. Levent Gültekin “Muharrem İnce söylesin, bu partinin parası nereden geliyor?” diye sordu. Muharrem İnce iddiaya sert çıktı, "hodri meydan" dedi ve sordu: Ben tüm hesapları getiririm. Peki siz kanalın kimlerden destek aldığını açıklayabilir misiniz?

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