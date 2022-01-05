Kurda dalgalanma azalacak! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı! Yeni düzenlemeler yolda!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'a vatandaşın ilgisi artarak devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, "Bankalardan temin edilen geçici son verilere göre, bankacılık sektöründe 84.05 milyar lira kur korumalı mevduat/katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır" dedi. Türkiye Ekonomi Modeli ile kalıcı makroekonomik istikrarın sağlanması, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi, üretim ve istihdamın büyütülmesi ve ihracatın artırılarak cari açığın düşürülmesinin amaçlandığını ifade eden Bakan Nebati, "Güvenli yatırım ortamının tesis edilmesi modelimizin nihai hedefine ulaşması için önemlidir. Bu nedenle ilk etapta finansal istikrarın devamlılığını sağlayacak adımlar atıyoruz" diye konuştu.

BELİRSİZLİK SONA ERECEK

Nebati, piyasa beklentilerini iyileştirip, yatırım ve üretim kararlarına engel olabilecek belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla "Kur korumalı TL mevduat hesabı", ihracatçılara "Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satımı" gibi araçları uygulamaya aldıklarını söyledi. Kur korumalı mevduat hesabını teşvik için bir dizi tedbir açıkladıklarını anımsatan Nebati, finansal istikrar yönünde atılan adımların önemine dikkati çekti. Nebati, bu amaçla devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stopaj oranını yüzde sıfıra indirdiklerine işaret ederek, "Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranını yüzde 15'ten 10'a indirdik. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için önem arz eden hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini temin amacıyla hurda altın değerlemesinde kullanılacak asgari milyem değerlerinde değişiklik yaptık" ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Teşvik sisteminde öncelikli olacak sektörlerin detaylarını da anlatan Nebati, şöyle konuştu: "Cari açığa doğrudan etki edecek, ileri teknolojiye ve yüksek toplam faktör verimliliğine sahip enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç gibi stratejik sektörlerle tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal öneme sahip sektörler yerli ve katma değerli üretimi teşvik etmek üzere desteklenecek."

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkarılacak. Kurumlar vergisi oranı rekabetçi hale getirilecek.

Katma değer vergisi sadeleştirilecek.

Yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen kar paylarına istisna uygulanacak.

Gelire endeksli senetler ihraç edilecek.

Öncelikli Sektör Kredilendirme Programı hayata geçirilecek.

Yatırımların teşviki için uzun vadeli kredi ve kefalet imkânı Kredi Garanti Fonu paketi olarak geliştirilecek.

Proje bankacılığı yaygınlaştırılacak.

ENFLASYON DÜŞÜRÜLECEK

Bakan Nebati, beklentileri iyi yönlendirmenin döviz kuru üzerindeki etkisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı önlem paketinden sonra gördüklerini belirterek, "Döviz kurunun enflasyon üzerindeki geçişgenliği hepinizin malumudur. Bu sistemde, beklentileri iyi yöneterek ve Türk Lirası'nın cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" ifadelerini kullandı.

KDV SADELEŞTİRİLECEK

Katma Değer Vergisi'nin (KDV) sadeleştirilmesi kapsamında ilgili kanunda etkinlik, adalet ve basitlik ilkelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Nebati, KDV istisnaları, oranları ve iade süreçlerine ilişkin konularda yasal altyapı çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Nebati kayıt dışı ekonominin boyutunun azaltılması, kayıtlı mükellef sayısının artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin planlandığını bildirdi.

KURDA DALGALANMA AZALACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisinin 2022 yılında daha net görüleceğini kaydeden Bakan Nebati, döviz kurlarında son dönemde yaşanan artışla ilgili olarak, "Açıkladığımız aksiyon adımlarının etkisiyle bu geçiş sürecinde gerçekleşen dalgalanmaların zaman içinde azalmasını ve kurda istikrarlı bir seyir oluşmasını bekliyoruz" dedi.