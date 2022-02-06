Koranavirüse yakalanan Başkan Erdoğan’a hakaret eden Derya Büyükuncu’dan büyük nankörlük

Derya Büyükuncu, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir TV programının canlı yayınında "Maddi sıkıntı çekiyorum" diye yaygara koparıp "geçinemiyorum" demiş üzerine Devletten yardım aldığını söylemişti. Aldığı paranın kendi cebine kalmadığını, ev ve diğer spor masraflarına gittiğini iddia eden Büyükuncu'nun foyasını o dönemin Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ortaya çıkarmış ve eski milli yüzücünün 11 ay boyunca 113 bin 200 dolar aldığını buna ek olarak 7500 dolar da sponsorlardan aldığını ifade etmişti.