Haberler Güncel Videoları Koranavirüse yakalanan Başkan Erdoğan’a hakaret eden Derya Büyükuncu’dan büyük nankörlük

Koranavirüse yakalanan Başkan Erdoğan’a hakaret eden Derya Büyükuncu’dan büyük nankörlük

Koranavirüse yakalanan Başkan Erdoğan’a hakaret eden Derya Büyükuncu’dan büyük nankörlük
06.02.2022 00:35 - Son Güncelleme: 06.02.2022 00:41

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 39. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:39
Azerbaycan Cumhurbaşkanı...
Ana Sayfa 00:30
Destan 10. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 00:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:...
Ana Sayfa 00:55
MHP Lideri Devlet Bahçeli...
Ana Sayfa 02:12
"DEAŞ suikastı" söylemini...
Ana Sayfa 00:33
Bir motosiklete 1’i bebek 5...
Ana Sayfa 00:14
Aleyna Tilki'den ''photoshop''...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 123....
Ana Sayfa 00:41
Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 02:09
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun...
Ana Sayfa 03:00
CHP Küçükkuyu Belediye Başkanı...

Derya Büyükuncu, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir TV programının canlı yayınında "Maddi sıkıntı çekiyorum" diye yaygara koparıp "geçinemiyorum" demiş üzerine Devletten yardım aldığını söylemişti. Aldığı paranın kendi cebine kalmadığını, ev ve diğer spor masraflarına gittiğini iddia eden Büyükuncu'nun foyasını o dönemin Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ortaya çıkarmış ve eski milli yüzücünün 11 ay boyunca 113 bin 200 dolar aldığını buna ek olarak 7500 dolar da sponsorlardan aldığını ifade etmişti.

Güncel Videoları

DEVLETTEN ALDIĞI BURSU İNKAR EDİP, FEDERASYON DESTEĞİNİ GİZLEDİ
Devletten aldığı bursu inkar eden Büyükuncu'nun federasyonun desteğini gizleyen ama diğer yandan da başarısı için ona sağlanan binlerce doları hiç ettiği gözler önüne serildi.

SON DAKİKA