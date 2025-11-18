Konya'da belediye otobüsünde korkunç cinayet: Eşinin yanında katledip kaçtı

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında belediye otobüsünde meydana gelen olayda, Vahdettin Işık ile aynı mahallede oturduğu Kadirhan Öztürk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Işık, yanında taşıdığı bıçakla Öztürk'e saldırdı. Eşinin yanında karnından bıçaklanan genç, otobüs içinde yere yığıldı.

Saldırgan kaçtı, otobüs sürücüsü durdu

Gürültüyü fark eden şoförün otobüsü durdurmasıyla Işık araçtan inip kaçtı. Polis ve sağlık ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Kadirhan Öztürk, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak bugün yaşamını yitirdi. Ölüm haberi bölgede büyük üzüntü yarattı.

Şüpheli suç aletiyle yakalandı

Olaydan sonra kaçan Vahdettin Işık, Cinayet Büro ekiplerince Tatlıcak Mahallesi'nde suç aleti bıçakla yakalandı. Daha önce "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" kayıtları olduğu belirlenen Işık, ifadesinde tartışmanın "yan bakma" nedeniyle çıktığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.