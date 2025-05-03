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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TEKNOFEST bize çok şey öğretmiştir | Başkan Erdoğan’a özel teşekkür
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "TEKNOFEST bize çok şey öğretmiştir" | Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

Giriş Tarihi: 3.05.2025 22:16:02

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST KKTC'nin Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST KKTC'nin gençleri yüreklendiren önemli bir buluşma olduğunu belirterek "Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisinde son yıllardaki başarılarına vesile olan tüm bu kurum ve kuruluşlar esas itibarıyla bütün Türk dünyasının gururudur ve gurur abideleridir." dedi. Öte yandan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışında da konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, katkılarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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