Kayseri Yahyalı'da sel
Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 17:55 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 17:57
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası dere yatağı taşarken; bölgedeki bazı ev ve işletmeler sular altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.