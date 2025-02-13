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Katil zanlısı kamerada! Önce çaldı sonra bıçaklayarak öldürdü
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Katil zanlısı kamerada! Önce çaldı sonra bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 15:48

Bursa'da babasıyla birlikte bir tekel bayi işleten 35 yaşındaki adam, dükkana girip 2 şişe içki çalan kar maskeli şüpheliyi kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan hırsız iş yeri sahibi 5 bıçak darbesiyle öldürdü. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı anne, "Önce malımıza sonra canımıza kıydılar. Evimizin tek çocuğuydu, babası 1 hafta önce kalp rahatsızı olduğu için hastaneden çıktı. Babasına; "Baba sen korkma ben gerekirse kalbimi sana veririm, sen hayatta ol yeter" demişti. Şimdi kalbinden bıçaklandı" diyerek yürekleri dağladı.

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