Katil zanlısı kamerada! Önce çaldı sonra bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da babasıyla birlikte bir tekel bayi işleten 35 yaşındaki adam, dükkana girip 2 şişe içki çalan kar maskeli şüpheliyi kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan hırsız iş yeri sahibi 5 bıçak darbesiyle öldürdü. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı anne, "Önce malımıza sonra canımıza kıydılar. Evimizin tek çocuğuydu, babası 1 hafta önce kalp rahatsızı olduğu için hastaneden çıktı. Babasına; "Baba sen korkma ben gerekirse kalbimi sana veririm, sen hayatta ol yeter" demişti. Şimdi kalbinden bıçaklandı" diyerek yürekleri dağladı.