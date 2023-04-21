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Karadeniz'deki gurur günü Bay Bay Kemal'de 'gaz' yaptı!

Karadeniz'deki gurur günü Bay Bay Kemal'de 'gaz' yaptı!
21.04.2023 00:21 - Son Güncelleme: 21.04.2023 00:22

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Karadeniz doğal gazı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devreye alındı. Filyos'taki tarihi törende açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Üzüyoruz, üzeceğiz' diyerek Türkiye'yi tökezletmek isteyen emperyalistleri, Kandil'deki terör baronlarını, Pensilvanya'daki FETÖ'cü hainleri ve 7'li koalisyonun kifayetsiz muhterislerini hedef aldı. Erdoğan, Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevincini kâbus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz" dedi.

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