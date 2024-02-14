SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 11:26 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 11:26

Kahire Büyükelçisi A Haber’de! Başkan Erdoğan’ın Mısır ziyaret!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli Mısır ziyareti ve Türk vatandaşlarına gösterilen sıcak ilgi, Kahire'nin Türk Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in A Haber'e yaptığı özel açıklamalarla gündemde. Büyükelçi Şen, Türkiye ve Mısır arasındaki "kardeşlik" bağını vurgulayarak, iki ülke arasındaki pozitif ilişkilerden memnuniyetini dile getirdi. Mısır'da Türk yatırımcıların 3 milyar doları aşan yatırımlarıyla, özellikle tekstil, hijyen, cam ve beyaz eşya sektörlerinde önemli bir varlık gösterdiğini belirtti.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan Mısır'da! Gündemde hangi konular var?
14.02.2024Çarşamba
12 yıl sonra Mısır’a ziyaret! İşte detaylar..
14.02.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor!
14.02.2024Çarşamba
Erzincan İliç’te 9 kişinin toprak altında kaldığı maden sahası günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
14.02.2024Çarşamba
Erzincan'daki maden sahasının drone görüntüleri ortaya çıktı! Felaketten önce böyle görüntülendi
14.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Erzincan’daki maden sahasının drone görüntüleri ortaya çıktı! Felaketten önce böyle görüntülendi 01:16
Felaketten önce böyle görüntülendi
14.02.2024Çarşamba
Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’ı paylaştı: Dokunulmazlık aldık adaya gitmeden 00:09
▶️Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’ı paylaştı
14.02.2024Çarşamba
12 yıl sonra Mısır’a ziyaret! İşte detaylar.. 03:11
12 yıl sonra Mısır’a ziyaret
14.02.2024Çarşamba
Ülke genelinde bugün hava nasıl olacak? 00:19
Ülke genelinde bugün hava nasıl olacak?
14.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA