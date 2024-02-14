Kahire Büyükelçisi A Haber’de! Başkan Erdoğan’ın Mısır ziyaret!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli Mısır ziyareti ve Türk vatandaşlarına gösterilen sıcak ilgi, Kahire'nin Türk Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in A Haber'e yaptığı özel açıklamalarla gündemde. Büyükelçi Şen, Türkiye ve Mısır arasındaki "kardeşlik" bağını vurgulayarak, iki ülke arasındaki pozitif ilişkilerden memnuniyetini dile getirdi. Mısır'da Türk yatırımcıların 3 milyar doları aşan yatırımlarıyla, özellikle tekstil, hijyen, cam ve beyaz eşya sektörlerinde önemli bir varlık gösterdiğini belirtti.