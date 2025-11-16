PODCAST CANLI YAYIN
Kadıköy'de hafif ticari araca çarpan servis minibüsü yan yattı

Kadıköy’de D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde hafif ticari araca çarpan servis minibüsü beton bariyere çıkarak yan yattı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M.U. yönetimindeki 34 NYU 027 plakalı servis minibüsü, orta şeritte ilerleyen A.Y. idaresindeki 35 CCH 124 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak durdu. Servis minibüsü ise beton bariyerlere çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri araçlardaki kişilerin durumunu kontrol etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

