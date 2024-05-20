İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. İran devlet televizyonu, mürettebattan bir kişi ve bir yolcu ile temas kurulduğunu duyurdu. Açıklamada kazanın nedeninin hava koşulları olduğu belirtilerek, ölü ve yaralı bilgisinin doğrulanamadığı kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, helikopterin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Kurtarma ekipleri kötü hava koşulları altında kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Kaza yapan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü. İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhurbaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı. Öte yandan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan STAR gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva, "Netanyahu'nun beyanını şu an herkes konuşuyor. "Biz o atağın cevabını vereceğiz ama yerini ve zamanını söylemeyeceğiz." Bütün detaylar ortaya çıktıktan sonra tablo net belirginleşecek" ifadelerini kullandı.