İşte CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki hırsızlığın belgesi!

CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada mercek altına alınan ihalelerde "naylon fatura" skandalı ve milyonluk hırsızlık belgelendi. Belediyenin 16.12.2024 - 21.12.2024 tarihleri arasında 13 milyon 780 bin 922 TL'lik bedelle hayali meyve-sebze ihalesi yaptığı tespit edildi. Petrol tankeri olduğu tespit edilen TIR'a "gıda sevkiyatı" süsü verildi. Bahse konu aracın Beykoz'a hiç uğramadığı PTS kayıtlarında belirlendi. Takvim.com.tr, kamu zararına yol açan milyonluk hırsızlığın belgesine ulaştı.