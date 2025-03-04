SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İşte CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki hırsızlığın belgesi!
Haberler Güncel Videoları

İşte CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki hırsızlığın belgesi!

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 10:34

CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada mercek altına alınan ihalelerde "naylon fatura" skandalı ve milyonluk hırsızlık belgelendi. Belediyenin 16.12.2024 - 21.12.2024 tarihleri arasında 13 milyon 780 bin 922 TL'lik bedelle hayali meyve-sebze ihalesi yaptığı tespit edildi. Petrol tankeri olduğu tespit edilen TIR'a "gıda sevkiyatı" süsü verildi. Bahse konu aracın Beykoz'a hiç uğramadığı PTS kayıtlarında belirlendi. Takvim.com.tr, kamu zararına yol açan milyonluk hırsızlığın belgesine ulaştı.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır 5 yaralı
04.03.2025Salı
İzmir merkezli 11 ilde DHKP-C’ye operasyon: 30 gözaltı!
04.03.2025Salı
ABD Ukrayna’ya askeri yardımları durdurdu
04.03.2025Salı
Adana'da iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü
04.03.2025Salı
Tunceli’de 131 köy yolu ulaşıma kapandı! Ekiplerin çalışması devam ediyor
04.03.2025Salı
Bunlar da Var
Adana’da iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü 00:31
Adana'da iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü
03.03.2025Pazartesi
Mersin’de feci kaza! Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 10 yaralı 00:40
Mersin'de feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 yaralı
04.03.2025Salı
Çanakkale’nin Gelibolu’da feci kaza! 37 kişi yaralandı 02:05
Çanakkale'nin Gelibolu'da feci kaza
03.03.2025Pazartesi
Kontrolden çıkan TIR park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü 00:50
Kontrolden çıkan TIR park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü
04.03.2025Salı
CANLI YAYIN