Haberler
Güncel Videoları
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 10:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli'de trafik kurallarına uymayarak yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 sürücünün yakalandığını, haklarında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.
