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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024, 10:33 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024, 10:33

İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar

CHP - DEM hattındaki pazarlık iyiden iyiye kızıştı. Esenyurt'ta aday çekip DEM'le ortak aday belirlemeye niyetlenen CHP, Adalar'da da aday çekip DEM'in uygun gördüğü bir ismi atamaya hazırlanıyor. DEM, CHP ile anlaşma sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı. CHP ise 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulundu. Böylelikle "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü tescillenmiş oldu. Öte yandan PKK elebaşı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isim belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.

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