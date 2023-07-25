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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 23:15

Ekrem İmamoğlu'nun 'başarısız' siyasi kimliği! Hukukçu Avukat Serkan Toper A Haber'de yorumladı

CHP’de Ekrem İmamoğlu tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan “değişim” adı altında “darbe girişimi” video konferans toplantısının patlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’cu ‘medya operasyonu’ ateşi körüklemişti. Geride bıraktığımız hafta sonu düzenlenen belediye başkanları toplantısı ve Parti Meclis’inde kaos üstüne kaos yaşanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Başkanlığına aday olmak isteyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasındaki tartışma toplantıya damga vurmuştu. Ekrem İmamoğlu’nun ‘başarısız’ İBB Başkanlığını A Haber’de değerlendiren Hukukçu Avukat Serkan Toper, bomba açıklamalarda bulundu.

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