SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin Büyükşehir Belediyesine ''Esenyurt'' tarifesi
Haberler Güncel Videoları

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin Büyükşehir Belediyesine ''Esenyurt'' tarifesi

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 08:36

Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partili belediyelere 'Esenyurt' tarifesi uygulandı. CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'e Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman'a Vali Ekrem Canalp ve Halfeti'ye ilçe kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

SIRADAKİ VİDEO
Mardin, Batman ve Halfeti emin ellerde! DEM'li belediyelere 'Esenyurt' tarifesi
04.11.2024Pazartesi
Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
04.11.2024Pazartesi
Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03.11.2024Pazar
Çorum'daki patlamada ölen vatandaşın kimliği belli oldu
03.11.2024Pazar
Çorum’daki patlamada kan donduran detay: Patlamadan önce komşuları gaz sesini duymuş
03.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı kararını verdi! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruya ne cevap verdi? 50:01
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya ne cevap verdi?
03.11.2024Pazar
Sarıyer’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 00:08
Sarıyer'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
03.11.2024Pazar
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada... İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 04:54
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 ağır yaralı
03.11.2024Pazar
Uşak’ta erkek cesedi bulundu 01:49
Uşak'ta erkek cesedi bulundu
03.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA