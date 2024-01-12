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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 22:31 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 22:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı! "Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin Başı Sağ Olsun🇹🇷
Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak❗️

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız❗️

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