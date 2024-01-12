İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı! "Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız"

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin Başı Sağ Olsun🇹🇷
Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.
Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak❗️
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.
Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız❗️