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HDP'li Musa Piroğlu CHP ve HDP arasındaki kirli ittifakı böyle afişe etti!

HDP'li Musa Piroğlu CHP ve HDP arasındaki kirli ittifakı böyle afişe etti!
17.01.2022 22:22

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HDP ile CHP arasındaki kirli ittifak her geçen gün netleşmeye devam ediyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 'Koçero Meleti' kod adlı terörist Volkan Bora ile ortaya çıkan fotoğraflarına sessiz kalması ittifakın en net göstergesi olmuştu. HDP vekili Musa Piroğlu'nun bir canlı yayında söylediği "Gara operasyonlarında bir tezkere getirildi reddedildi. Suriye'ye operasyon yapılmak istendi CHP 'hayır' dedi. Dün yapılmayan işler yapılıyor, o yüzden rahatız." sözleri PKK/HDP ile CHP arasındaki ilişkilerin boyutunu gözler önüne serdi.

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