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HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sözünü tut tehdidi: Bunları yerine getirmek zorunda

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sözünü tut tehdidi: Bunları yerine getirmek zorunda
23.05.2023 22:24

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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDPKK'nın desteğini almak için bölücü şartlara boyun eğmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde kendilerine verdiği sözleri tutması gerektiğini tehdidinde bulundu. "Kılıçdaroğlu’nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var." diyen Önder, "Yani örneğin bağımsız yargı bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklere etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla bu ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda" diye konuştu.

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