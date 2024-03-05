HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 14 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarıda bulundu. Aşırı yağış ve kuvvetli fırtınanın etkili olacağı 16 ilimiz için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır” dedi. Öte yandan meteoroloji danışmanı Orhan Şen, Afrika’dan gelen tozla yarın İstanbul’a çamur yağabileceğini söyledi. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu