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Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak! İşte detaylar
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Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak! İşte detaylar

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 15:41 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 15:40

Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine harekete geçti. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile yazı gönderilen yazıda halk sağlığına vurgu yapıldı. Sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde olunması istendi.


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