RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel ‘’Hello Milano’’ deyip peş peşe paylaştı!

Hande Erçel ‘’Hello Milano’’ deyip peş peşe paylaştı!
31.03.2023 09:09 - Son Güncelleme: 31.03.2023 09:10

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Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenilmişti. İlişkilerinin başından beri sık sık tatile çıkan ünlü çift, şimdilerde Milano'ya gitti.  Arkadaşlarıyla da tatilin tadını çıkaran çift, buradan fotoğraflar da paylaşıyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel, 30 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla magazin gündeminde yer alırken bugün tatilden yepyeni fotoğraflar da paylaştı.

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