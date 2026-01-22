SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıGüllü'nün ölümünde Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan ifade verecek!Güllü'nün ölümünde Tuğyan’ın eski sevgilisi Kervan ifade verecek!Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 00:17 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 00:25 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Son dakika: Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturma yeni bir gelişme daha yaşandı. Tuğyan’ın sevgilisi Kervan cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Öte yandan Kervan Eminoğlu'nun ifade vereceği öğrenildi.Bunlar da Var 01:10Malatya’da ölümlü kaza: 25 yaşındaki Enes kurtarılamadı! 21.01.2026Çarşamba 00:24Mersin depremi kamerada! 3.9 ile sallanan Erdemli'den ilk görüntüler geldi 21.01.2026Çarşamba 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026Salı 01:16YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar 20.01.2026SalıCANLI YAYIN