Gülistan Doku cinayetinde YENİ GÖRÜNTÜ: PTS'ye yakalandılar

6 Yıl Sonra Gelen PTS Kaydı: Aynı Araç, Aynı Gün

Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihine ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir çelişkiyi ortaya koydu. Kayıtlara göre, Gülistan'ın izinin sürüldüğü saatlerde, dönemin valisinin oğlu Mustafa Sonel ile şu an Amerika'da bulunan şüpheli Umut Altaş'ın aynı araç içerisinde birlikte hareket ettikleri saptandı.

Olay Bölgesinden Geçiş Yapılmış

İddianameye giren değerlendirmelere göre söz konusu araç, Gülistan Doku'nun en son görüldüğü ve telefon sinyalinin kesildiği kritik bölgeden geçiş yaptı. Bu durum, o dönem yapılan "valinin oğlunun süreçle hiçbir ilgisi yoktur" yönündeki resmi açıklamalarla açıkça çelişiyor. Fotoğraf karesi, şüphelilerin olay günü ve yerindeki hareketliliğini kanıtlayan en somut veri olarak kabul edildi.

"Cinayet Şüphesi" Yeniden Masada

Soruşturmanın üzerinden 6 yıl geçtikten sonra dosyanın yeniden açılması ve bu fotoğrafın delil olarak eklenmesi, yargı makamlarının "cinayet" şüphesi üzerinde durduğunu gösteriyor. Özellikle şüpheli Umut Altaş'ın olaydan kısa süre sonra Amerika'ya gitmiş olması ve o gün valinin oğluyla bir arada bulunması, hiyerarşik bir koruma kalkanı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Yargı Makamları Karar Verecek

Söz konusu görüntünün, Gülistan'ın kaybolmasından sadece 5 gün sonra soruşturma dosyasına bir şekilde dahil edildiği ancak bugüne kadar kamuoyuna yansımadığı iddia ediliyor. Bu çelişkili tabloyu değerlendirecek olan yargı makamları, Mustafa Sonel ve Umut Altaş arasındaki ilişkinin Gülistan Doku'nun akıbetiyle bir bağı olup olmadığını araştıracak.