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Giresun’da bayramı silahla kutlayanlar gözaltına alındı
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Giresun’da bayramı silahla kutlayanlar gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 22:45 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 22:45

Giresun’da bayram kutlamalarını silahla havaya ateş ederek gerçekleştiren ve bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bayram kutlamaları sırasında silah kullanımına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen meskun mahalde ateş açan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Uyarılara rağmen silahla havaya ateş ederek bayram kutlaması yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan şahıslar jandarma ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Kamu düzenini bozan bu tür eylemlere asla göz yumulmayacak, kanunları ihlal edenler hakkında gerekli işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır. Havaya ateş açmak eğlence değil, insan hayatını tehlikeye atan bir suçtur" denildi. Yetkililer, özellikle bayram ve özel günlerde artan silah kullanımının ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Benzer olayların önüne geçmek amacıyla emniyet güçlerinin denetimlerini sıklaştıracağı ve ihbarların titizlikle değerlendirileceği vurgulandı.

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