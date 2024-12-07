Gaziantep'te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinin ardından deprem bölgesinde konutlar yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep’te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edildi. Başkan Erdoğan, "2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelere yüklenen Başkan Erdoğan İzmir Körfezi'ni ve İstanbul trafiğini hatılatarak, "Allah CHP'li belediyeler tarafından yönetilen vatandaşlarımıza sabır versin" dedi.