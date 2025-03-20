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Gazeteci Abdulkadir Selvi’den Özel sokak çağrısına tepki: Sokaklara örgütler sızmaya başladı
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Gazeteci Abdulkadir Selvi'den Özel sokak çağrısına tepki: Sokaklara örgütler sızmaya başladı

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 23:33 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 23:33

İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen Saraçhane'de provokasyona imza atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü'nü tehdit etti. Sokak çağrısı yapan Özel'in provokasyonuna karşı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 polisin yaralandığını açıkladı. Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber ekranlarında Özel'in çağrısına ilişkin, " İnsanları sokağa çağırmak doğru bir hareket değildir. Sokaklara örgütler sızmaya başladı. Örgüt yüzünü kapatarak paçavralarını sallayarak ortaya çıkmaya başladı." açıklamasında bulundu.

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