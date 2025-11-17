PODCAST CANLI YAYIN
Gözleri KaraDeniz’in 12. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

Gözleri KaraDeniz’in 12. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

Gözleri KaraDeniz’in 12. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Gizem, tutku ve aile sırlarıyla örülü bir aşk hikayede “Senin yanında uyanmak istiyorum” ve "Gelmeni beklemek gibi bir hakkım yok, ama helalliğini istemeye geldim." sözleri dikkat çekti.

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında "Konsey"in olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır. Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Dursun ve Fatoş arasında giderek belirginleşen sıcaklık, Dursun'un utangaçlıklarıyla tatlı bir heyecana dönüşür. Konakta Peri'nin hamilelik iddiası ailede dengeleri bozar, Mehmet'in de bu durumdan faydalanmaya çalışması ortamı daha da gergin hâle getirir. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur. Hem konakta hem de Rize sokaklarında görünmeyen gerilimlerin büyüdüğü, herkesin kendi sırrıyla yüzleşmek zorunda kaldığı kritik bir döneme girilir.

Bunlar da Var

Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle