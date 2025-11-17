Gözleri KaraDeniz’in 12. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 12:24

E-posta Yazdır Yazı Boyutu

Gözleri KaraDeniz’in 12. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Gizem, tutku ve aile sırlarıyla örülü bir aşk hikayede “Senin yanında uyanmak istiyorum” ve "Gelmeni beklemek gibi bir hakkım yok, ama helalliğini istemeye geldim." sözleri dikkat çekti.

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında "Konsey"in olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır. Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Dursun ve Fatoş arasında giderek belirginleşen sıcaklık, Dursun'un utangaçlıklarıyla tatlı bir heyecana dönüşür. Konakta Peri'nin hamilelik iddiası ailede dengeleri bozar, Mehmet'in de bu durumdan faydalanmaya çalışması ortamı daha da gergin hâle getirir. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur. Hem konakta hem de Rize sokaklarında görünmeyen gerilimlerin büyüdüğü, herkesin kendi sırrıyla yüzleşmek zorunda kaldığı kritik bir döneme girilir.