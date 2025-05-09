Fesih ne zaman? Terör örgütü PKK'dan "kongre" açıklaması: Tarihi öneme sahip kararlar alındı | DEM'den 8 maddelik açıklama

Terörsüz Türkiye için tarihi an geldi... Terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak "Fesih" kongresini topladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, PKK 12. Kongresi’nin 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiği ve Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi öneme sahip kararlar alındığı bildirilerek, "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi. Öte yandan PKK medyasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK kongresine telefon ile katıldığı iddia edildi. DEM Partili Pervin Buldan ise konuya ilişkin olarak, "Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum." dedi. DEM Parti'den "Tarihi bir eşik" başlığıyla yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye teşekkür edildi.