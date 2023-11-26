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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023, 23:01 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023, 00:44

Fenomenler kara parayı nasıl aklıyor? Gündemden düşmeyen iddiaların aslı ne?

Son günlerde Türkiye'nin gündemini bir hayli meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çifti 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle tutuklanmışlardı. Çiftin tutuklanmasının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrildi.Başka hangi fenomenlerin kara para akladığı merakla araştırılırken, sosyal medya fenomenleri üzerinden kara paranın nasıl aklandığının detayları belli olmaya başladı. Nasıl fenomen yapılıyor? Neden fenomenler seçiliyor? Neden güzellik merkezleri tercih ediliyor? Dubai'nin tercih edilme nedeni ne? Fenomenler paranın yüzde kaçını alıyor? A Haber ekranlarında masaya yatırıldı.

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