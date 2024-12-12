Etiyopya - Somali krizi nasıl çözüldü?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve ile Etiyopya arasındaki krizi çözüme kavuşturdu. 11 Aralık'ta yaklaşık yedi saat süren müzakerelerin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenlemiş ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi" dünyaya duyurulmuştu. Bildiride yer alan maddeye göre iki ülke teknik heyetlerinin Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında en geç Şubat 2025'e kadar müzakerelere başlamasını ve bu müzakereleri dört ay içinde tamamlamalarını öngörüyor. Türkiye’nin bu süreçteki diplomatik başarısı dört temel faktöre dayanırken perde arkasındaki diplomasi trafiği de ortaya çıktı.