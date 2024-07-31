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Esenyurt’ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 14:45 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 14:45

Esenyurt’ta kaza yapan motosiklet alev topuna döndü

İstanbul Esenyurt Hadımköy Yolu’nda iddiaya göre binek otomobil tarafından sıkıştırılan motosiklet kaza yaptıktan sonra yandı. Sürücüsü yaralanan motosiklet itfaiye tarafından söndürülürken sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay saat 12.45 sıralarında İstanbul Esenyurt Hadımköy Yolu Kıraç mevkiinde yaşandı. İddiaya göre 35 AIV 893 plakalı motosiklet başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Motosiklet sürücüsü kontrol hakimiyetini kaybedip devrildi. Sürücü yaralandı. Motosiklet ise alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koşup itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alev topuna dönen minibüs itfaiye tarafından söndürülürken sürücü yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

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