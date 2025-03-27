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Emine Erdoğan’dan BM’deki Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi ziyaretine ilişkin paylaşım
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Emine Erdoğan'dan BM'deki "Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi" ziyaretine ilişkin paylaşım

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 19:26 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 19:26

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde açılan "Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi"ni ziyaretine ilişkin video paylaştı.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin bugün "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla gerçekleştireceği "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"nde konuşma yapmak üzere geldiği New York'ta, BM Genel Merkezi'nde açılan "Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi"ni ziyaretine ilişkin video paylaştı.


Emine Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Yeterince Var" sloganıyla hazırlanan sergiyi ziyaretinden kesitler yer aldı. Paylaşımında, "UluslararasıSıfırAtıkGünü" etiketini kullanan Emine Erdoğan, "Dünyanın dengesini yeniden kurmak, bizim elimizde. Dönüşümün gücünü, sorumluluğumuzu ve her birimizin katkısının ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlamayı ümit ediyor, geleceği sürdürülebilir seçimlerle dokumayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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