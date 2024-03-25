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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 09:33 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 09:33

Emekli promosyonu kimler alabilir? Tahhüt bitmeden promosyon alınır mı? 3 yıl dolmadan promosyon nasıl alınır?

Emekliler için promosyon ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor. Bugünden itibaren Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi önde gelen kamu bankaları, emekli müşterilerine 8.000 ile 12.000 TL arasında değişen promosyon artışları sunmaya başlıyor. Bu yeni promosyon dalgasıyla, emeklilerin maaşlarına ek olarak ciddi bir gelir artışı sağlanacak. Ancak birçok emekli, bu promosyonlardan nasıl faydalanabileceğini ve hangi bankanın ne kadar promosyon ödeyeceğini merak ediyor. 2024 yılında emekli maaşı banka promosyonu için başvuru süreci ve bankaların sunduğu promosyon miktarlarına dair detaylar için tıkla izle.

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