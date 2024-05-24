ELİNDE SERVET VAR! Piknik yaparken göktaşı buldu! 2 yıldır saklıyor!

Olay, 2022 yılının Nisan ayında Ergani ilçesinde gerçekleşti. Kentte Kuaför dükkanında çalışan Muhammed Özkan, piknik yapmak için iki arkadaşıyla ilçeye gittikten sonra boş arazide gezmeye başladı. Bu sırada küçük bir göçüğün meydana geldiğini fark eden Özkan, göçük içerisinde taş olduğunu fark edip beze sararak eline aldı.

ANALİZ İÇİN TÜBİTAK'A GÖNDERDİ

Taşın göktaşı olduğunu tahmin eden Özkan, kendisiyle kent merkezine getirip, buradan birkaç numune Kocaeli Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi'ne (TÜBİTAK MAM) gönderdi. Yetkililer taşın içerisinde yaklaşık 20 tür element olduğunu tespit edip, raporda, "Yarıkantitatif elemen analizlerinde periyodik cetvelde Oksijen-Uranyum arasındaki elementler tanımlanabilmektedir" açıklamasında bulundu.

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Özkan, "2022 yılının 4'üncü ayında arkadaşlarla birlikte Ergani ilçesine pikniğe gittik. Orada boş arsada arkadaşlarla dolaşırken küçük bir göçük gördük. Merak edip baktığımızda bir sıcaklık hissettik. O sıcaklık taştan geliyordu. Elimizi taşa attığımızda tutamadık. Taşın farklı bir taş olduğunu düşünerek bir bez getirip ona sardık. Daha sonra arabaya götürüp kendimizle şehre getirdik. Daha sonra göktaşının nasıl bir şey olduğunun araştırmasını yaptık. Daha sonra göktaşının birkaç numunesini Kocaeli'de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi'ne (TÜBİTAK MAM) gönderdik. Orada elimizdeki taşın göktaşı olduğu ortaya çıktı. Elimizde zaten raporu var. 2 yıl boyunca göktaşını elimizde tuttuk. Kimseye söylemedik" dedi.

"TAŞI SATTIKTAN SONRA İLK İŞİM EVLENMEK"

Elindeki taşı sattıktan sonra sevdiği kız ile evleneceğini dile getiren Özkan, "Elimizde yaklaşık 3 kilogram göktaşı bulunmakta. Ne kadar fiyat biçeceğimizi bilmiyoruz. Açık artırmayla veya güzel bir teklif gelirse satabiliriz. Aynı şekilde taşın tekrar analizini de yapabiliriz. Taşı sattıktan sonra güzel bir düğünle evlenip sevdiğim kızı alacağım" ifadelerine yer verdi.

4 MİLYON LİRAYA SATILIĞA ÇIKARMIŞTI

Öte yandan aynı ilçede bir vatandaş, yaklaşık 9 ay önce Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu illeri semalarında görünen meteor kayması sonrası göktaşının köylerine düştüğünü iddia ederek, 500 gram ağırlığındaki taşı 4 milyon liraya satılığa çıkarmıştı.

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