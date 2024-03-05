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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Mart 2024, 11:09 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, 11:09

Ekrem İmamoğlu’ndan skandal sözler! AK Parti'ye oy veren ev kadınlarını 'kadından' saymadı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala iyice çıkmaza girdi. Gergin, sinirli ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkan İmamoğlu, kendi güdümündeki Halk TV'de ev kadınlarını hakir görmeye yeltendi. Fondaş İsmail Küçükkaya'nın "Kadınlar daha çok AK Parti’ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" şeklinde skandal sözler sarf etti. İmamoğlu aynı yayında CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini de kendi ağzıyla itiraf etti, “İSKİ tam bir rezalet" dedi.

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