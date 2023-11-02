Dilan Polat’ın o görüntüleri yeniden gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde eşi ile yemeğe giden Dilan Polat Ferrari marka arabasının yokuştan çıkamaması üzerine "Rezil ettin bizi Ferrari" notuyla video paylaşmıştı. Polat'ın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Başka bir paylaşımında ise lüks hayatıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, küçük oğlu Milan'a 3 lüks araba seçeneği sunmuştu. Milan Ferrari ve Porsche model araçlara binmeyi reddederek Range Rover markalı arabaya binmek istemişti. Dilan Polat'ın paylaşımı gündem olurken bazı sosyal medya kullanıcıları "Ne gereksiz görgüsüz insanlar" diyerek Polat ailesine tepki gösterdi.