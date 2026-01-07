Dijital platformlar milli güvenlik sorunu! Denetim olmadığı halde reklamdan en büyük payı onlar alıyor

Dünya, ABD merkezli dijital platformların işgaline girerken Türkiye'de de denetimsizlik ile toplumu, reklam pastasındaki büyüklüğü ulusal medyayı tehdit ediyor. TV kanallarındaki içerikler RTÜK tarafından denetlenirken yabancı platformları içerikleriyle çoğu zaman tartışmaların odağında yer alıyor. Bunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu ifade eden uzmanlar, televizyonların RTÜK tarafından çok sık bir şekilde denetlendiğini, sosyal medya mecralarında bu durumun istenen ölçüde olmadığı değerlendirmesinde bulundu.