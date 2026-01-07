PODCAST CANLI YAYIN
Dijital platformlar milli güvenlik sorunu! Denetim olmadığı halde reklamdan en büyük payı onlar alıyor

Dijital platformlar milli güvenlik sorunu! Denetim olmadığı halde reklamdan en büyük payı onlar alıyor

Dünya, ABD merkezli dijital platformların işgaline girerken Türkiye'de de denetimsizlik ile toplumu, reklam pastasındaki büyüklüğü ulusal medyayı tehdit ediyor. TV kanallarındaki içerikler RTÜK tarafından denetlenirken yabancı platformları içerikleriyle çoğu zaman tartışmaların odağında yer alıyor. Bunun bir milli güvenlik sorunu olduğunu ifade eden uzmanlar, televizyonların RTÜK tarafından çok sık bir şekilde denetlendiğini, sosyal medya mecralarında bu durumun istenen ölçüde olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Bunlar da Var

Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu - GOL İZLE
Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu - GOL İZLE
Konya Aziziye Camii'nde uygunsuz videoya soruşturma!
Konya Aziziye Camii'nde uygunsuz videoya soruşturma!
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!
Mahalle berberinin öldüğü kaza kamerada!
Mahalle berberinin öldüğü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle