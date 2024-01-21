Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Oy oranımız yüzde...

Ankara'nın Mansur Yavaş yönetimi ile 5 yılının heba olduğunu kaydeden Altınok, "Bütçe 5 yılda 300 milyar bütçe üretti, bunun yüzde 10'u hizmete dönse 30 milyar yapar. Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin var mı Ankara'da" diye sordu.



CHP'li olup da kendisine "Sana oy vereceğim" diyen çok sayıda Ankaralı vatandaşla karşılaştığının altını çizen Altınok, bu vatandaşların, "Ankara seninle hizmet alacak buna inanıyoruz" dediklerini kaydetti.







Altınok AK Parti Genel Merkezi'nin yaptırdığı bir ankete göre, 'Altınok'a o veririm" diyenlerin oy oranının yüzde 73 olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara Milletvekilleri ile birlikte AK Parti Yenimahalle teşkilatıyla buluştu.



Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Yenimahalle Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada 31 Mart'ta Ankara'nın kazanacağını ifade etti. Turgut Altınok, "31 Mart'ta eserler, hizmetler kazanacak. Ankara bir dünya Başkent'i olacak. Ankara'mız çok şey kazanacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu. Yenimahalleliler'e "Ankara, buna inanıyor muyuz? Yenimahalle, buna inanıyor muyuz? Siz öyle paralı, sahne anketlere bakmayın. Halk burada, Ankara burada. Heyecan burada." değerlendirmesinde bulunan Altınok, "Sevgi var, samimiyet var, zorla getirilen bir belediye personeli var mı burada? Var mı? Yok" diye konuştu. Altınok şöyle devam etti:

Cumhuriyet Halk Partili olup da kendisine "Sana oy vereceğim" diyen çok sayıda Ankaralı'nın bulunduğuna işaret eden Altınok, bu kişilerin, "Altonok sana oy vereceğim diyen çok vatandaşımız var niye? Ankara seninle hizmet alacak buna inanıyoruz" dediklerini kaydetti. Altınok şöyle devam etti:







ALTINOK: "ANKARA'NIN 5 YILI BOŞ YIL OLDU"

"Ankaramızın 5 yılı boş yıl olmuştur, 'hizmeti yaptık, ziyarete gidiyoruz' diyeceğiniz bir tane eser yok. 5 yılda 300 milyar bütçe yönetti, 3 milyarlık yapılan bana bir eser hizmet gösterin %1 bütçesi. Var mı? Dedim söyleyin. Valla hiç ses yok yok çünkü niye ben Ankara'yı karış karış biliyorum. Ankara'nın çocuğuyum."







"ALTINOK SOKAKTADIR"

Belediye Başkanı olarak kendisinin makamının sokaklar olduğunu vurgulayan Altınok, "5 yılda Büyükşehir Belediye Başkanını sokakta gören var mı? Allah için gören varsa söylesin. Yani 5 yılda bir ay Ankara'da sokakta çocuk, kadın, yaşlı, büyümüş, toplumun her kesimi ile; bir pazarda, bir çarşıda, bir yolda, bir sokakta, fotoğrafı yok. Yani bizim bir gün yaptığımızı yapsa? Sosyal medya onu ne yapar? Trend topik mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? İnşallah yine biz sokaklarda olacağız, Yenimahalle'de olacağız, Yenimahallemizi eserler ve hizmetlerle donatacağız. Yenimahalle çok hizmet olacak" diye konuştu.







"YAVAŞ YILLARA SON VERECEĞİZ"

"Batıkent'te sitelerimiz var, biz Batıkentteki sitelerimize de, destek olduk; bahçeleri, çevre düzenlemeleri, parkları, kamelyaları, çöp kovaları; bunlara destek olduk. Bu sitelerimizin de bütün ihtiyaçlarını gidereceğiz. Orada. Kadir bey, burada Yenimahalleyi karış karış bilir, 'bir parkımız vardı' diyor, 'Büyükşehir Belediyesine yazdım, yazdım ben yazmaktan bıktım. Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz. 5 yıl bitti' diyor. Ankara'da artık 'Yavaş yıllara son vereceğiz' Ankara'da ok gibi, hizmet dönemini ve Ankara'nın altın çağını hep beraber başlatacağız"







"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZ OLACAK"

"Yenimahalle, kentsel dönüşümle ilgili de problemler var. Şentepe'de var yine. Başka mahallelerimizde var. Yenimahallenin eskiyen dokuları var. Yani insanlar gibi şehirler de yaşlanıyor.



Ankara'nın birçok yerinde kentsel dönüşüm projelerimiz olacak. Öğrencimizin %80'i Çankaya'da. Artık eskiyen Ayrancı, Emek, Bahçelievler, Seyranbağları, Gaziosmanpaşa. Efendim iniyoruz, Kurtuluş, Balgat, Dikmen bunun gibi birçok Çankaya'da da acil kentsel dönüşüm bekleyen yerler var. Ama şunu yapacağız, biz şuna da inanın; adaletli hizmet edeceğiz. Oy versin vermesin bütün Başkentin hizmetkarı olacağız. Asla ayrım yapmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Ankaramızın her köşesini eserler ve hizmetlerle donatacağız. Ben herkesin başkanıyım, yazmayla olmuyor, bu icraatla olacak. Biz her kesimden oy alıyoruz. Niye? Hizmet ediyoruz çünkü. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı? Gelir gelmez? Daha önce Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyelerimize verdiği bütün makinelerin tamamını aldı. Dolayısıyla biz bu adaletsizliği yapmayacağız. Yani Çankaya'da hizmeti yapacağız. Efendim şu bağda hizmeti yapacağız. Kızılcahamam'da yapacağız, Çamlıdere de yapacağız. Ardahanlılar orada Ağrılılar orada. Şimdi dün. Polatlı'da idik. Tabii Polatlı'nın bir su problemi var ama büyükşehir Belediyesi'nden kredi yetkisini vermemize rağmen bakınız; 5 yıla geldik, Polatlı'nın suyu gelmedi."







"KARS'IN ARPAÇAY'INA SU GETİRDİK POLATLI'YA GETİREMEDİ"

"Kars'ın Arpaçay ilçesi vardır. Arpaçay belediye başkanımız beni aradı dedi ki 'Başkanım suyumuz yoktu, bir de yangın çıktı. Çakar-almaz bir itfaiyemiz var ama su olmadığı için müdahale edemedik. Neredeyse insanlar ölüyordu. Ne yapabiliriz? İller Bankası kredimiz de dolu' dedi. Efendim ben de aradım iller Bankası Genel Müdürümüzü, 'Genel Müdürüm su medeniyettir, dedim ki; Arpaçay'a su götüreceğiz. Başkanım kredileri dolu dedim. Dedi 'Başkanım biz boruları verelim' Tamam boruları aldık, gerisini biz halledelim, Keçiören Belediyesi olarak 13,5 kilometreden biz Kars'ın Arpaçay ilçesine suyu getirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldır 110 kilometreden Polatlı'ya su getiremedi. Aradaki fark bu. Polatlı'nın 26 köyünde su yok yani su."







OTOBÜS ÇİLESİ

"Başkentteki trafik problemi başlı başına bir çile oldu artık. Otobüsler gelmiyor. Otobüsler tıkış tıkış ve saatinde gelmiyor. Ankara'da ciddi bir trafik problemi var. Birçok problem var ama, böyle gelmiş, böyle gidecek diye bir şey yok. Yani öyle eserler ve hizmetler yapacağız ki; İstanbul'dan Ankara'ya gezmeye gelinecek. Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya gezmeye gelecekler"







"OY ORANIMIZ YÜZDE 73"

"Genel merkezin yaptığı anketlerde şu gözüküyor; 'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranı %73. Bu şunu gösteriyor; %73 Ankara'da oy alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Ama ne yapacağız? Birbirimizi anlayamayacağımız birbirimizle vakit geçirmeyecek. Biz birbirimize bizi anlatacağız. Hepsi bizimdir. Hangi partiye oy verirse versin.



Anlaştık mı Yenimahalle? Anlaştık mı Ankara? Yenimahalle ilçe başkanımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımıza, ilçe yönetimlerine. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum"





ÖZCAN: "CUMHUR İTTİFAKI BİRBİRİNE KENETLENEREK BU SEÇİMİ KAZANACAK"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, Cumhur İttifakı'nın birbirine kenetlenerek bu seçimi kazanacağını ifade etti. Özcan, "Biz AK Parti olarak, MHP olarak bizim ittifakımızı herkes soruyor, çözemiyorlar, çözemeyenler kimler? altılı masadakiler. Çünkü bilmiyorlar, bizim ittifakımız onlarınki gibi talimat gelerek oluşturulan, kumar masalarında kurulan ittifaklar gibi değil" diye konuştu.